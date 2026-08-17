АО «БЭСК» — призер Кубка Башкирии по стратегии и управлению бизнесом

Команда АО «БЭСК» приняла участие в Кубке Башкирии по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, заняв третье место. Он состоялся 14 августа в Сибае в рамках Всероссийского инвестсабантуя «Зауралье2026».

Команда АО «БЭСК» на переднем плане.

Фото: Роман Шумнов

Мероприятие прошло в формате бизнес-симулятора и было направлено на развитие управленческих компетенций и стратегического мышления у специалистов предприятий региона. Участники решали комплексные бизнес-кейсы, демонстрировали навыки командной работы, анализа данных и принятия эффективных управленческих решений.

АО «БЭСК» представляли начальник централизованного казначейства Тимур Юсупов, начальник коммерческого отдела Башкирэнерго Сергей Коновалов, начальник департамента стратегического управления, развития и взаимодействия с органами публичной власти Ильдар Хамитов, главный инженер ПО «СЭС» ООО «Башкирэнерго» Геннадий Болдашев и начальник ОМТС ПО «СЭС» ООО «Башкирэнерго» Татьяна Мещанинова.

Электросетевики продемонстрировали глубокие знания в области стратегического управления, умение работать в условиях неопределенности и находить оптимальные решения в сложных бизнес-ситуациях.

ООО «Башкирэнерго»