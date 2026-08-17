Трамп подтвердил неофициальный канал связи с КСИР

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация наладила прямой неофициальный канал связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Однако господин Трамп отметил, что не торопится завершать конфликт.

«Они (КСИР.—"Ъ") хорошие игроки в покер, но они проигрывают»,— заявил господин Трамп Fox News. Американский президент добавил, что Ирану необходимо сдаться. «У меня нет никаких временных рамок. Я не спешу»,— уточнил он.

При этом представитель КСИР Хосейн Мохеби в комментарии Tasnim опроверг заявление Дональда Трампа. «Никаких переговоров между представителями КСИР и американцами в настоящее время не ведется»,— указал господин Мохеби.

Axios со ссылкой на источники писал, что американские чиновники в мае решили установить прямые контакты с КСИР в обход иранских дипломатов. К тому моменту США при содействии Пакистана направили Ирану ответ на мирный план из 14 пунктов. США были уверены, что близки к сделке, однако не получили реакции. Американские дипломаты начали сомневаться, что их иранские коллеги могут принять решение об окончании конфликта, а их действия блокирует КСИР.

Белый дом решил установить прямые контакты с КСИР и выбрал в качестве посредника главу курдского региона Ирака Нечирвана Барзани, которому доверяли обе стороны конфликта. К нему обратилась бывший директор Национальной разведки США Тулси Габбард и попросила выяснить мнение командующего КСИР генерала Ахмада Вахиди насчет договоренностей США и Ирана.