Трамп подтвердил неофициальный канал связи с КСИР
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация наладила прямой неофициальный канал связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Однако господин Трамп отметил, что не торопится завершать конфликт.
«Они (КСИР.—"Ъ") хорошие игроки в покер, но они проигрывают»,— заявил господин Трамп Fox News. Американский президент добавил, что Ирану необходимо сдаться. «У меня нет никаких временных рамок. Я не спешу»,— уточнил он.
При этом представитель КСИР Хосейн Мохеби в комментарии Tasnim опроверг заявление Дональда Трампа. «Никаких переговоров между представителями КСИР и американцами в настоящее время не ведется»,— указал господин Мохеби.
Axios со ссылкой на источники писал, что американские чиновники в мае решили установить прямые контакты с КСИР в обход иранских дипломатов. К тому моменту США при содействии Пакистана направили Ирану ответ на мирный план из 14 пунктов. США были уверены, что близки к сделке, однако не получили реакции. Американские дипломаты начали сомневаться, что их иранские коллеги могут принять решение об окончании конфликта, а их действия блокирует КСИР.
Белый дом решил установить прямые контакты с КСИР и выбрал в качестве посредника главу курдского региона Ирака Нечирвана Барзани, которому доверяли обе стороны конфликта. К нему обратилась бывший директор Национальной разведки США Тулси Габбард и попросила выяснить мнение командующего КСИР генерала Ахмада Вахиди насчет договоренностей США и Ирана.
12 марта 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты почти уничтожили Иран в ходе военной операции, начатой 28 февраля 2026 года совместно с Израилем. Несмотря на это, он подчеркнул необходимость «закончить работу», чтобы не возвращаться к конфликту каждые два года. В конце июля 2026 года Дональд Трамп сообщил, что США ведут «очень дружественные переговоры» с Тегераном, которые не возобновились бы без ударов по территории Ирана, а 9 августа он назвал эти переговоры «вполсилы».
Ранее, 17 июня 2025 года, Дональд Трамп поручил администрации США как можно скорее организовать встречу с официальными лицами Ирана, чтобы определить, насколько серьезно Тегеран настроен дипломатически разрешить конфликт с Израилем. Накануне, 16 июня 2025 года, он уже призывал Иран подписать ядерную сделку и к немедленной эвакуации из Тегерана.