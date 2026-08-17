Евгений Солнцев сообщил о восстановлении поставок топлива в Оренбуржье

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о восстановлении поставок топлива в регион до уровня начала августа. По его словам, существенные изменения в логистике произошли после террористических атак на топливно-энергетический комплекс ряда регионов, что повлияло на сроки доставки топлива на местные АЗС. Обращение к жителям глава опубликовал в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Господин Солнцев также заявил, что ситуация на заправках остается непростой и будет иметь волнообразный характер из-за сложности логистических процессов. Региональные АЗС на данный момент работают по несколько часов в день — только при наличии топлива. Некоторые АЗС продолжают свою работу, однако обслуживают исключительно спецтранспорт. Несмотря на ограничения, местные аграрии обеспечены топливом для уборочной кампании.

«Логистика – процесс нелегкий, он занимает время. Признателен всем по этому случаю, кто сократил пользование служебным и личным транспортом, предпочел для этого общественный. Сегодня перевозчики не испытывают сложностей с заправкой подвижного состава», — отметил Евгений Солнцев.

С 12 августа на всех автозаправочных станциях Оренбургской области введен дифференцированный порядок продажи топлива в зависимости от последней цифры государственного регистрационного номера автомобиля. В четные числа месяца заправляются машины с четной конечной цифрой номера, в нечетные — с нечетной. Тогда же стало известно о запрете продажи топлива в канистры. Установлены лимиты: бензин — от 15 до 30 литров на одного водителя, дизельное топливо — до 60 литров в черте населенных пунктов и до 200 литров на АЗС, расположенных на областных и федеральных трассах. Такие меры были введены после атаки вражеских беспилотников на местное промпредприятие.

Яна Вежлева