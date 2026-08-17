В Чердыни продают два объекта культурного наследия

В Чердынском округе на торги выставили два объекта культурного наследия: «Дом А.А. Головина» и «Корпус больничный». Об этом сообщает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

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«Корпус больничный», построенный в начале XX века, расположен в Чердыни на ул. Прокопьевской, 39. Здание входит в состав ансамбля «Больница уездная». Начальная цена продажи —1 руб.

«Дом А.А. Головина», построенный в середине XIX века, расположен в Чердыни на Успенской, 73. Здание входит в состав ансамбля «Усадьба купцов Головиных». Стартовая цена — 1 руб.

Напомним, что в Пермском крае действует программа льготного финансирования проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Для инвесторов, реализующих такие проекты, действует ставка 9%. При этом на нового правообладателя объекта культурного наследия возлагается обязанность по выполнению охранного обязательства.