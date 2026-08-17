Разработки китайской Baidu предложено тестировать в Нижегородской области

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин предложил тестировать в регионе разработки китайской компании Baidu. «Предлагаю начать эту работу официально в Нижегородской области на базе НПЦ БАС и университета “Неймарк”. Мы можем протестировать все, что вы делаете, поскольку все эти отрасли экономики у нас есть», — сообщил господин Старостин на IV Международном форуме «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Чиновник напомнил, что Нижегородская область занимает третье место в России по внедрению БАС: в регионе локализованы более 30 производств беспилотных систем и комплектующих к ним, в рамках экспериментального режима совершено свыше 2,5 тыс. полетов. Однако это 0,2% от количества полетов только в Шэньчжэне и 1,5% от задействованных в китайском мегаполисе производителей. Ликвидировать этот разрыв невозможно, тем не менее, необходимо сделать акцент на создании совместных российско-китайских центров и лабораторий, полагает Дмитрий Старостин.

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородский научно-производственный центр беспилотных авиасистем (АНО «НПЦ БАС») с момента его основания в 2024 году произвел 2,5 тыс. БПЛА для сельского хозяйства, логистики и мониторинга. Экспериментальный правовой режим для беспилотников был введен в Нижегородской области в ноябре 2024 года.

Владимир Зубарев