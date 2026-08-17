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Главе СКР доложат по делу о мошенничестве при строительстве домов в Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского доклад по уголовному делу о мошенничестве при продаже домов в Учалах.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как сообщает информационный центр СКР, в 2024 году жители города заключили с местным индивидуальным предпринимателем договоры на строительство домов. После получения денег застройщик свои обязательства не выполнил и средства покупателям не вернул, отметили в ведомстве.

Майя Иванова