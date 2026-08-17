Строительство межвузовского кампуса в Орле за 10 млрд наполовину завершено

Строительная готовность кампуса на базе Орловского государственного университета имени Тургенева составляет на сегодняшний день 51%. Комплекс суммарной площадью порядка 60 тыс. кв. м станет общим образовательным и научным пространством для студентов и преподавателей шести вузов города. Об этом 17 августа рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вице-премьер отметил, что важной частью межвузовского кампуса станет спортивная инфраструктура. На территории появится футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами, рассчитанными на 500 зрителей. Сейчас на спортивном объекте площадью более 1,5 тыс. кв. м выполняется возведение внутренних стен и перегородок.

Также, по информации господина Хуснуллина, в учебно-лабораторном корпусе специалисты «Единого заказчика в сфере строительства» наполовину выполнили остекление, а общая строительная готовность этого здания составляет 45%. Параллельно идет возведение общежитий на 1,5 тыс. мест, где объем выполненных работ уже превысил 60%.

Пятиэтажный учебно-лабораторный корпус спроектирован как многофункциональный центр. В нем разместятся лекционные аудитории и исследовательские лаборатории, модульная библиотека, копировальный центр, столовая, зоны для самостоятельной работы и служебно-бытовые помещения. Решение призвано превратить здание в единую среду для учебы, науки и повседневного общения. Общая площадь здания составляет более 27 тыс. кв. м. Учиться там будут около 2 тыс. студентов. Помимо прочего, в корпусе создадут центр прототипирования и реинжиниринга, зоны для самостоятельной работы, учебно-лабораторные помещения и зрительный зал с фойе.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство кампуса при Орловском государственном университете имени Тургенева в июне 2024 года. Подрядчиком было выбрано московско-чеченское ООО «Смарт менеджмент», цена контракта составила 9,7 млрд руб. О начале возведения учебно-лабораторного корпуса стало известно в октябре 2024-го. Строительство объекта в Орле является частью проекта «Наука и университеты». Подобные студгородки сейчас также возводят в Новосибирске, Калининграде, Смоленске и Москве.

Денис Данилов