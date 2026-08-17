Глава НАО сообщила Путину, что каждый десятый мужчина в регионе ушел на СВО

Каждый десятый житель Ненецкого автономного округа мужского пола ушел на СВО, заявила губернатор региона Ирина Гехт на встрече с президентом Владимиром Путиным.

На встрече глава региона, среди прочего, сообщила, что власти НАО продолжают выполнять взятые на себя социальные обязательства. Приоритетным направлением она назвала поддержку участников СВО. По словам чиновницы, в НАО реализуют 14 обязательных мер поддержки в соответствии с президентским указом, а также 38 дополнительных мер.

«У нас каждый десятый мужчина ушел и подписал контракт на специальную военную операцию, — отметила госпожа Гехт. — Это, знаете, тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать Родину».

Владимир Путин ответил, что у НАО «финансовое состояние бюджета хорошее, поэтому возможности такие (оказывать меры поддержки. — "Ъ") есть».