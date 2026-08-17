Североатлантический альянс разработал детальный план действий на случай вооруженного конфликта с Россией. Он получил название Nato Land Warfighting Concept, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Проект стратегии возглавлял американский майор Эндрю Пингрей. В соответствии с разработанным планом на первом этапе НАТО сосредоточится на противодействии российской авиации, ракетам и беспилотникам. В основном альянс планирует наносить удары по объектам в Калининградской области. Параллельно вдоль границ с Белоруссией и Россией предполагается создание «автономной зоны», где будут действовать исключительно дроны и автономная военная техника.

Следующий этап стратегии предусматривает атаки на военные объекты и пункты снабжения внутри территории России, включая аэродромы, оборонные заводы, мосты и железнодорожные станции. Для доставки беспилотников и роботизированной техники вглубь страны будет использоваться воздушный транспорт.

Bild обращает внимание на то, что НАТО не скрывает своих планов относительно подготовки к конфликту с Россией. При этом российские власти неоднократно заявляли, что атаковать государства-члены альянса страна не собирается.