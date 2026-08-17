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В челябинских школах пройдут учения по действиям при терактах и атаке БПЛА

В Челябинской области с 18 по 24 августа 2026 года в образовательных учреждениях пройдут учения для охранников и сотрудников по действиям при захвате заложников, нападении на школу с легковоспламеняющимися жидкостями и обнаружении БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Учения обязательны для детских садов, школ и профессиональных образовательных организаций. Основная задача мероприятий — отработать алгоритмы действий охранников и сотрудников учреждений. Во время учений применяются светошумовые, дымовые и иные специальные средства для эффективной отработки сценариев. Кроме того, возможно скопление специальной техники и представителей правоохранительных органов. В мероприятиях принимают участие работники УФСБ России по Челябинской области, МВД, МЧС, Росгвардии, а также представители антитеррористической комиссии региона.

Виталина Ярховска

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