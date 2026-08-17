В ДОЦ «Горное эхо» завершился летний сезон

В ДОЦ «Горное эхо», принадлежащем группе компаний АО «БЭСК», завершился летний сезон. За три смены в нем отдохнули 720 детей в возрасте от 7 до 15 лет.



В этом году тематика лагеря носила название «Тридевятое царство». Ребят погрузили в волшебный мир русских народных сказок и фольклора. Для них организовали захватывающие квесты по мотивам любимых сказок, творческие мастер-классы, спортивные соревнования и культурно-познавательные мероприятия.

ДОЦ «Горное эхо» в очередной раз подтвердил статус одного из лучших мест для детского отдыха. Центр неоднократно получал звание «лагерь-мастер», побеждая в смотрах-конкурсах на лучшую постановку работы по организации летнего отдыха детей в Башкирии в категории лагерей промышленных предприятий до 300 мест.

ООО «Башкирэнерго»