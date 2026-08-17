Путин высоко оценил бюджет НАО и возможности региона по поддержке бойцов СВО

Президент России Владимир Путин прокомментировал состояние бюджета Ненецкого автономного округа (НАО) на встрече с губернатором региона Ириной Гехт. Глава государства отметил высокий уровень зарплат и возможности НАО по поддержке участников спецоперации. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

По словам госпожи Гехт, в регионе действуют 14 обязательных мер поддержки, по указу президента, и еще 38 дополнительных финансовых. В частности, бойцы СВО могут получить земельный участок или компенсацию за него. Губернатор добавила, что Ненецкий автономный округ сотрудничает с Ленинградской областью, где участники спецоперации могут получить помощь в реабилитационных центрах.

Зарплаты в НАО, уточнил Владимир Путин, составляют более 140 тыс. руб. в месяц, что в среднем выше по стране. Ирина Гехт согласилась с этой оценкой и отметила влияние на показатель нефтяной отрасли. В 2026 году работникам бюджетной сферы проиндексировали зарплаты на 7%, несмотря на сложности, рассказала губернатор. Кроме того, регион планирует увеличить материнский и студенческий капитал.