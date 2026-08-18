Четырех нижегородцев осудили за незаконную банковскую деятельность

Четырех участников организованной группы в Нижнем Новгороде признали виновными в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и регистрации подставных юрлиц (ст. 173.1 УК РФ). Доход от их преступной деятельности превысил 80 млн руб., сообщили в пресс-службе Нижегородского облсуда.

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Суд установил, что с 2020 по 2024 год организатор группы Дмитрий Соколов совместно с Сергеем Масленниковым, Екатериной Копыриной, Жанной Халиковой и иными лицами открывали и вели счета, а также кассовое обслуживание без регистрации и лицензии. Кроме того, подсудимые Соколов и Масленников через подставное лицо незаконно приобрели контроль над пятью обществами с ограниченной ответственностью.

Все четверо признали вину, частично возместили ущерб. Дмитрия Соколова приговорили к 3,5 года колонии общего режима, Сергея Масленникова — к трем годам строгого режима, Екатерину Копырину — к двум годам и трем месяцам принудительных работ (с отсрочкой до достижения ребенком 14 лет), Жанну Халикову — к 1,5 года принудительных работ.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Галина Шамберина