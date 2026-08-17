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Ветеранам СВО и членам их семей в Башкирии выделили более 500 участков

В Башкирии участникам спецоперации и членам их семей предоставили 553 бесплатных земельных участка для индивидуального жилищного строительства. По данным «Башинформ», об этом заявил заместитель министра земельных и имущественных отношений региона Артур Аманбаев на инвестиционном сабантуе «Зауралье-2026».

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, 130 участков получили военнослужащие, 423 — члены семей погибших бойцов СВО.

Господин Аманбаев подчеркнул, что формирование новых земельных массивов продолжается «особенно для жителей городов с самой высокой очередью».

Майя Иванова