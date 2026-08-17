Кирилл Галанов назначен помощником губернатора Самарской области по вопросам внедрения технологий ИИ

Общественным помощником губернатора Самарской области по вопросам внедрения технологий ИИ в работу органов государственной власти назначен Кирилл Галанов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По словам Вячеслава Федорищева, Кирилл Галанов является выпускником Самарского национального исследовательского университета им. Королева. Он руководит направлением в головном, центральном проекте Сбера. Новый общественный помощник обладает очень большой профессиональной экспертизой в области искусственного интеллекта.

Ключевая задача Кирилла Галанова — курировать вопросы внедрения искусственного интеллекта в работу органов государственной власти.

«Убежден, что опыт и компетенции Кирилла Галанова — а в его лице Сбер выделили очень большую команду экспертов, которые с нами будут работать — существенно ускорит реализацию запланированных нами инициатив и обеспечит их выполнение на высоком качественном уровне», — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева