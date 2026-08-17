Кирилл Галанов назначен помощником губернатора Самарской области по вопросам внедрения технологий ИИ
Общественным помощником губернатора Самарской области по вопросам внедрения технологий ИИ в работу органов государственной власти назначен Кирилл Галанов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании регионального правительства.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
По словам Вячеслава Федорищева, Кирилл Галанов является выпускником Самарского национального исследовательского университета им. Королева. Он руководит направлением в головном, центральном проекте Сбера. Новый общественный помощник обладает очень большой профессиональной экспертизой в области искусственного интеллекта.
Ключевая задача Кирилла Галанова — курировать вопросы внедрения искусственного интеллекта в работу органов государственной власти.
«Убежден, что опыт и компетенции Кирилла Галанова — а в его лице Сбер выделили очень большую команду экспертов, которые с нами будут работать — существенно ускорит реализацию запланированных нами инициатив и обеспечит их выполнение на высоком качественном уровне», — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.