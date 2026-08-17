МИД Ганы сообщил о гибели 62 сограждан в зоне СВО
В зоне проведения российской СВО погибли 62 гражданина Ганы, еще 15 числятся пропавшими без вести. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сэмюэл Окудзето Аблаква после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Российский министр на совместной пресс-конференции сообщил, что отечественные профильные структуры рассмотрят запрос Ганы, касающийся ее граждан.
«Мы объяснили, что это все находится под контролем министерства обороны, — сказал господин Лавров (цитата по ТАСС). — От ряда других стран тоже были такие обращения».
Глава МИД РФ добавил, что в российском Минобороны «есть специальная структура, которая рассматривает» подобные запросы. Он выразил уверенность в том, что военном ведомстве рассмотрят «дополнительные просьбы, которые поступили от ганских друзей».
17 августа 2026 года Сергей Лавров сообщил, что Россия готова оказать поддержку Гане в развитии энергетического сектора, включая атомную энергетику, и перечислил направления совместной работы: геологоразведка, сельское хозяйство, поставки удобрений и информационно-коммуникационные технологии. Он отметил положительную динамику в сфере военного сотрудничества между странами, заявив, что стороны близки к завершению ратификации межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Сергей Лавров также сообщил, что президент Ганы планирует принять участие в саммите Россия-Африка, который состоится в октябре текущего года.
Подобные ситуации с иностранными гражданами в российских вооруженных силах происходили и с Индией: к декабрю 2025 года в них были завербованы 202 гражданина Индии, 26 из которых погибли, а семь числятся пропавшими без вести. Власти Индии продолжают усилия по досрочному увольнению 50 индийцев и помогли вернуть тела 10 погибших граждан.