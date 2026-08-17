МИД Ганы сообщил о гибели 62 сограждан в зоне СВО

В зоне проведения российской СВО погибли 62 гражданина Ганы, еще 15 числятся пропавшими без вести. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сэмюэл Окудзето Аблаква после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Российский министр на совместной пресс-конференции сообщил, что отечественные профильные структуры рассмотрят запрос Ганы, касающийся ее граждан.

«Мы объяснили, что это все находится под контролем министерства обороны, — сказал господин Лавров (цитата по ТАСС). — От ряда других стран тоже были такие обращения».

Глава МИД РФ добавил, что в российском Минобороны «есть специальная структура, которая рассматривает» подобные запросы. Он выразил уверенность в том, что военном ведомстве рассмотрят «дополнительные просьбы, которые поступили от ганских друзей».