Сброс воды на Шершневском водохранилище снизили до 70 кубометров в секунду

Из-за уменьшения притока паводковых вод сброс воды на Шершневском водохранилище решили снизить с 80 кубометров в секунду до 70 кубометров. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Шершневская ГТС работает в штатном режиме. Замер уровня воды производится каждые два часа. По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, на большинстве водохранилищ региона уровни воды снижаются либо сохраняются на прежнем уровне. В Аргазинском водохранилище сброс сегодня также будет снижен с 50 кубометров в секунду до 30 кубометров.

Виталина Ярховска