Ульяновская гимнастка стала чемпионкой Европы в составе сборной России
Студентка Ульяновского государственного педагогического университета Алена Глотова в составе национальной сборной России завоевала золотую медаль на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Об этом в понедельник сообщило министерство физкультуры и спорта Ульяновской области.
Алена Глотова во время выступления на чемпионате
Чемпионат Европы 2026 по спортивной гимнастике проходил с 13 по 16 августа в Загребе (Хорватия). Женская сборная России выиграла командное многоборье. В финале за команду выступали Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Алена Глотова и Елизавета Ус. Россиянки набрали 165,430 балла. Серебро — у Италии (161,796), бронза — у Франции (159,263). Также российские гимнастки стали лидерами соревнований по общему числу наград и количеству золотых медалей.
В региональном минспорта отмечают, что своим успехом Алена Глотова подтвердила статус одной из сильнейших гимнасток страны.
Чемпионат Европы служил отборочным турниром к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года.