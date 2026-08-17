Ульяновская гимнастка стала чемпионкой Европы в составе сборной России

Студентка Ульяновского государственного педагогического университета Алена Глотова в составе национальной сборной России завоевала золотую медаль на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Об этом в понедельник сообщило министерство физкультуры и спорта Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алена Глотова во время выступления на чемпионате

Алена Глотова во время выступления на чемпионате



Чемпионат Европы 2026 по спортивной гимнастике проходил с 13 по 16 августа в Загребе (Хорватия). Женская сборная России выиграла командное многоборье. В финале за команду выступали Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Алена Глотова и Елизавета Ус. Россиянки набрали 165,430 балла. Серебро — у Италии (161,796), бронза — у Франции (159,263). Также российские гимнастки стали лидерами соревнований по общему числу наград и количеству золотых медалей.

В региональном минспорта отмечают, что своим успехом Алена Глотова подтвердила статус одной из сильнейших гимнасток страны.

Чемпионат Европы служил отборочным турниром к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года.

Андрей Васильев, Ульяновск