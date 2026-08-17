В Оренбурге осудили преступную группу за хищение нефти на 124 млн рублей

В Оренбурге вынесли приговор преступной группе из шести человек, которая похитила более 2,8 тыс. тонн нефти на сумму свыше 124 млн руб. Суд признал их виновными в краже в особо крупном размере, совершенной организованной группой, и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Данные опубликовала пресс-служба областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установлено следствием, в апреле 2023 года один из фигурантов организовал преступное сообщество для хищения нефти. Соучастники заключали договоры на технический аудит скважин, восстанавливали оборудование на законсервированных объектах нефтепромысла, после чего незаконно добывали нефть, вывозили и реализовывали ее. С апреля 2023 по февраль 2024 года злоумышленники похитили более 2,8 тыс. тонн нефти на общую сумму свыше 124 млн руб. Чтобы легализовать похищенное, они проводили сделки купли-продажи через подконтрольную фирму с нефтеперерабатывающими предприятиями.

Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с отбыванием в колонии общего режима и штрафами от 400 тыс. до 1,3 млн руб. Кроме того, удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба.

Яна Вежлева