В Башкирии экс-главбуха больницы оштрафовали за хищение бюджетных средств

Гафурийский межрайонный суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру местной больницы. Она признана виновной в растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что с июня по март 2024 года главный бухгалтер, ответственная за начисление зарплаты сотрудникам организации, внесла недостоверные сведения о размере выплат себе и своей знакомой.

Больнице причинен ущерб на сумму более 300 тыс. руб.

Подсудимая признала вину и возместила ущерб.

Суд приговорил ее к штрафу в 200 тыс. руб.

Майя Иванова