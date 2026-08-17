В Башкирии экс-главбуха больницы оштрафовали за хищение бюджетных средств
Гафурийский межрайонный суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру местной больницы. Она признана виновной в растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Установлено, что с июня по март 2024 года главный бухгалтер, ответственная за начисление зарплаты сотрудникам организации, внесла недостоверные сведения о размере выплат себе и своей знакомой.
Больнице причинен ущерб на сумму более 300 тыс. руб.
Подсудимая признала вину и возместила ущерб.
Суд приговорил ее к штрафу в 200 тыс. руб.