Лавров: Россия готова содействовать Гане в сфере атомной энергетики

Россия готова оказать поддержку Гане в развитии энергетического сектора, включая атомную энергетику, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

На пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с госсекретарем Ганы Сэмюэлом Окудзето Аблаквой российский дипломат перечислил направления совместной работы: геологоразведка, сельское хозяйство, поставки удобрений и информационно-коммуникационные технологии. Сергей Лавров отметил положительную динамику в сфере военного сотрудничества между странами. По его словам, стороны близки к завершению ратификации межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве.

Министр добавил, что президент Ганы планирует принять участие в саммите Россия-Африка, который состоится в октябре текущего года.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы углубления двусторонних отношений и конкретные шаги по реализации совместных проектов.