Лавров: Россия готова содействовать Гане в сфере атомной энергетики
Россия готова оказать поддержку Гане в развитии энергетического сектора, включая атомную энергетику, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
На пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с госсекретарем Ганы Сэмюэлом Окудзето Аблаквой российский дипломат перечислил направления совместной работы: геологоразведка, сельское хозяйство, поставки удобрений и информационно-коммуникационные технологии. Сергей Лавров отметил положительную динамику в сфере военного сотрудничества между странами. По его словам, стороны близки к завершению ратификации межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве.
Министр добавил, что президент Ганы планирует принять участие в саммите Россия-Африка, который состоится в октябре текущего года.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы углубления двусторонних отношений и конкретные шаги по реализации совместных проектов.
В декабре 2025 года глава МИД России Сергей Лавров на второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка в Каире предложил африканским странам, у которых нет посольств в Москве, рассмотреть такую возможность, заверив в готовности России оказать содействие.
Россия активно взаимодействует с африканскими странами, обсуждая расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях, а также политический диалог. В сентябре 2025 года Лавров провёл переговоры с главой МИД Нигерии, а в октябре 2024 года Владимир Путин обсуждал с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом рост товарооборота между странами.