Умер художник Константин Кузьминых

В возрасте 65 лет умер народный художник России, член Российской академии художеств (РАХ) Константин Кузьминых. Причиной стала продолжительная болезнь, сообщила пресс-служба РАХ.

В академии уточнили, что художник умер 15 августа, другие подробности не приводятся. «Президиум Российской академии художеств выражает соболезнования родным и близким Константина Борисовича Кузьминых»,— отмечается в пресс-релизе.

Константин Кузьминых родился в Магадане. Окончил художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института, а также художественный факультет Дальневосточной государственной академии искусств. Свой карьерный путь начал в 1980-х. В 1988 году был удостоен звания лауреата премии Магаданского комсомола за серию картин о Чукотке. В 1989 году за работы «Чукотский мотив» и «Уэленский пейзаж» получил премии Министерства культуры СССР.

Константин Кузьминых инициировал создание Магаданской галереи современного искусства. Также по инициативе художника с 2017 года проводился фестиваль «Косторезное искусство народов мира». Работал художественным редактором электронного журнала «Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока». Вместе с академиком Андреем Ковальчуком был одним из авторов мемориала «Героям АлСиба», который установили в Магадане в 2020 году.