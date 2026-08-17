Курс евро на межбанковском рынке превысил 99 рублей впервые с марта

Курс евро на российском межбанковском рынке достиг 99,1 руб., следует из данных торгов. Курс впервые с 20 марта превысил отметку в 99 руб.

Евро подорожал до 99,1 руб. примерно в 13:29 мск (+1,93%). По состоянию на 14:05 мск цена упала ниже 98,2 руб. (+0,73%). Курс доллара сегодня превышал 85,5 руб. (+1,93%). К 14:05 мск он находился на уровне 84,7 руб. (+0,53%). Курс юаня к рублю достиг максимума с февраля 2025 года — 12,69 руб. К 14:10 он замедлил рост до 12,64 руб. (+1,24%).