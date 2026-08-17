Иранский парламент запретил общение граждан с «враждебными» СМИ

Парламент Ирана 16 августа одобрил законопроект, направленный, по словам авторов, на предотвращение влияния иностранных спецслужб, написало Reuters. Этот закон, в частности, запрещает гражданам давать интервью и в целом взаимодействовать с иностранными СМИ, которые считаются враждебными к Ирану. Это, например, американские и израильские СМИ, а также те, которые финансируются этими странами. За нарушение запрета будет грозить от шести месяцев до двух лет лишения свободы.

Пока иранский парламент одобрил общие положения нового закона. По словам члена комиссии по юридическим вопросам Османа Салари, конкретные положения еще будут обсуждаться и потребуют дополнительного одобрения парламентом.

По новому закону общение с иностранными СМИ потребует уведомления властей. Также гражданам нужно будет получать разрешение Министерства иностранных дел на контакты с посольствами, офисами иностранных организаций и другими иностранными учреждениями. Нарушители этого правила будут штрафоваться. Дополнительные ограничения будут наложены также на передачу информации иностранцам в целом и научное сотрудничество с зарубежными институтами. Самое суровое наказание предусмотрено за проведение политики или подготовку законопроектов под влиянием иностранных спецслужб — до 30 лет лишения свободы.

Яна Рождественская