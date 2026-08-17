Иранский парламент запретил общение граждан с «враждебными» СМИ
Парламент Ирана 16 августа одобрил законопроект, направленный, по словам авторов, на предотвращение влияния иностранных спецслужб, написало Reuters. Этот закон, в частности, запрещает гражданам давать интервью и в целом взаимодействовать с иностранными СМИ, которые считаются враждебными к Ирану. Это, например, американские и израильские СМИ, а также те, которые финансируются этими странами. За нарушение запрета будет грозить от шести месяцев до двух лет лишения свободы.
Пока иранский парламент одобрил общие положения нового закона. По словам члена комиссии по юридическим вопросам Османа Салари, конкретные положения еще будут обсуждаться и потребуют дополнительного одобрения парламентом.
По новому закону общение с иностранными СМИ потребует уведомления властей. Также гражданам нужно будет получать разрешение Министерства иностранных дел на контакты с посольствами, офисами иностранных организаций и другими иностранными учреждениями. Нарушители этого правила будут штрафоваться. Дополнительные ограничения будут наложены также на передачу информации иностранцам в целом и научное сотрудничество с зарубежными институтами. Самое суровое наказание предусмотрено за проведение политики или подготовку законопроектов под влиянием иностранных спецслужб — до 30 лет лишения свободы.
В марте 2026 года Генеральная прокуратура Ирана предупредила о конфискации имущества граждан, поддерживающих действия США и Израиля в отношении Ирана, и пообещала принять другие правовые меры. В том же месяце Иран нанес удары по американской военно-морской базе в Бахрейне и посольству США в Кувейте.
В июле 2026 года около 180 членов парламента Ирана, где всего заседает 290 депутатов, призвали власти жестко ответить на расторжение США меморандума о взаимопонимании. Они заявили о необходимости принять закон об управлении Ормузским проливом и выразили поддержку вооруженным силам в осуществлении суверенитета Ирана над ним. Тогда же Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном и возобновлении блокады иранских портов, официально уведомив Конгресс США о том, что страна снова находится в состоянии войны с Ираном.