«Проблемы Трампа в Иране никак не повышают его авторитет в глазах Кима»

Появившееся в сети Truth Social заявление президента Дональда Трампа по вопросу отношений с Южной Кореей и КНДР — одна из самых обсуждаемых новостей в мире. Комментаторы видят в объявленном решении сократить масштаб американо-южнокорейских учений неудовлетворение Сеулом и желание возобновить переговоры с Пхеньяном. При этом, считают аналитики, решение о возобновлении таких переговоров будет принимать точно не Вашингтон. А вот Сеул эта ситуация может подтолкнуть к созданию собственного ядерного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Похвала Ким Чен Ыну и выражение неудовлетворения Южной Кореей… Трамп: «Я приказал сократить совместные учения Южной Кореи и США»

Стало известно, что президент США Дональд Трамп лично приказал сократить масштаб совместных военных учений, ссылаясь на «хорошие отношения» с председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он также повторил, что совместные учения обходятся дорого, вновь продемонстрировав трансакционный подход, который оценивает безопасность союзников как расходы… Оценка Трампом Северной Кореи, обещавшей нанести ядерный удар по Югу, как не представляющей угрозы, одновременно с критикой ежегодных оборонительных совместных учений как враждебных и дорогих, с высокой вероятностью будет воспринята как неспособность сделать безопасность союзников приоритетом… Ранее Трамп неоднократно предъявлял союзникам и партнерам неуместные требования, такие как отправка военных кораблей в Ормузский пролив или предоставление средств на восстановление. Так что нынешнее решение может быть проявлением неудовольствия в аналогичном контексте. Следует отметить, что сам факт связывания ситуаций в области безопасности двух не связанных друг с другом регионов сам по себе значителен.

Трамп приказал сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи

Неправительственные эксперты говорят, что послание Трампа должно обеспокоить Южную Корею в то самое время, когда страна стала важным союзником в Северо-Восточной Азии… Трамп долгое время выражал недовольство расходами на содержание войск США в Южной Корее, считая, что страна должна больше платить за пребывание 28,5 тыс. американских солдат, расквартированных там… США долгое время стремились отговорить Южную Корею от разработки собственного ядерного оружия, заверяя ее в том, что Вашингтон твердо привержен ее защищать. Эта политическая цель может быть теперь осложнена решением Трампа сократить крупные военные учения.

Трамп приказал сократить «неуместные» военные маневры США и Южной Кореи

Эксперты говорят, что решение сократить масштаб учений может быть сигналом Трампа о том, что он снова хочет начать переговоры с северокорейским автократом… Трамп, возможно, надеется на яркую дипломатическую победу, возвратившись к переговорам с имеющим ядерное оружие Севером… Любые разговоры о возращении к дипломатии зависят от позиции Кима. Северокорейский лидер сейчас находится в совершенно ином положении, чем в 2019 году, когда переговоры между двумя странами прервались. За прошедшие с тех пор годы он сделал приоритетом ядерные и ракетные программы своей страны, испытав ряд передовых видов оружия… Продолжающиеся проблемы Трампа в Иране никак не повышают его авторитет в глазах Кима.

Трамп сокращает «враждебные» военные учения с Южной Кореей, ссылаясь на «очень хорошие отношения» с Ким Чен Ыном

Масштаб совместных американских военных учений с Южной Кореей будет сокращен, по словам Дональда Трампа, поскольку они носят «враждебный» характер и слишком дороги… Господин Трамп произвел сенсацию, лично трижды встретившись с Ким Чен Ыном во время своего первого президентского срока. Однако во время второго срока они не встречались. Северокорейский лидер игнорировал предложения возобновить дипломатические усилия и вместо этого сфокусировался на укреплении военных возможностей страны. Он, кроме того, в последние годы укрепил отношения с Россией.

Проснувшись, Трамп послал мощный и крайне содержательный сигнал Северу и Югу Кореи

Очевидно, что твит Трампа не был спонтанным решением… Все сигналы, содержащиеся и в более ранних заявлениях о том, что он и Ким Чен Ын «прекрасно ладят», и в нынешнем длинном твите о межкорейских отношениях, вполне понятны… Трамп, конечно, остается Трампом. А все это знаменует собой разворот в отношении США к Северной Корее почти на 180 градусов.

Подготовил Николай Зубов