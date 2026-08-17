Путин провел встречу с главой Ненецкого автономного округа Гехт
Президент Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт. Это первое очное общение президента с главой региона после встречи в формате видеоконференции в сентябре 2025 года. Тогда Владимир Путин пожелал госпоже Гехт успехов.
Ирина Гехт была избрана главой Ненецкого автономного округа в сентябре 2025 года, прежде была врио. До назначения в НАО — с мая 2024 года по январь 2025 года — госпожа Гехт занимала пост председателя правительства Запорожской области.
Президент Владимир Путин 18 марта 2025 года предложил Ирине Гехт должность временно исполняющего обязанности главы Ненецкого автономного округа, и она согласилась. До этого назначения она с мая 2024 года возглавляла правительство Запорожской области, а в январе 2025 года покинула этот пост. В сентябре 2025 года главу региона в НАО выбирали депутаты окружного собрания, а не путем прямых выборов.
Встречи Владимира Путина с главами регионов, особенно теми, кто претендует на новый срок, традиционно проходят весной и в начале лета, поскольку избирательная кампания стартует в июне. Эти аудиенции, как правило, свидетельствуют о полученном одобрении на продление полномочий. В 2026 году президент принял глав Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова (16 апреля), Пензенской области Олега Мельниченко (20 апреля), Чечни Рамзана Кадырова (29 апреля), Мордовии Артема Здунова (4 мая), Тувы Владислава Ховалыга (22 мая) и Северной Осетии Сергея Меняйло (16 июня).