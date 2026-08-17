Путин провел встречу с главой Ненецкого автономного округа Гехт

Президент Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт. Это первое очное общение президента с главой региона после встречи в формате видеоконференции в сентябре 2025 года. Тогда Владимир Путин пожелал госпоже Гехт успехов.

Ирина Гехт была избрана главой Ненецкого автономного округа в сентябре 2025 года, прежде была врио. До назначения в НАО — с мая 2024 года по январь 2025 года — госпожа Гехт занимала пост председателя правительства Запорожской области.