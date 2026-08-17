Парламент Гагаузии признал вакантной должность главы автономии, но дата выборов пока не назначена. Об этом заявил председатель высшего законодательного органа региона Валентин Гайдаржи. Евгения Гуцул, занимавшая эту должность, приговорена к семи годам лишения свободы.

Парламент автономии дважды пытался решить вопрос с назначением выборов нового руководителя, но не удавалось из-за отсутствия кворума. В ходе сегодняшнего голосования 11 из 20 депутатов проголосовали за признание этой должности вакантной.

В начале августа молдавский суд приговорил госпожу Гуцул к семи годам лишения свободы. Суд постановил, что она систематически получала в России деньги для финансирования партии «Шор». Политик отвергла все обвинения. Апелляционная палата оставила обвинительный приговор в силе.

Лусине Баласян