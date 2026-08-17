Парламент Гагаузии признал вакантной должность главы автономии
Парламент Гагаузии признал вакантной должность главы автономии, но дата выборов пока не назначена. Об этом заявил председатель высшего законодательного органа региона Валентин Гайдаржи. Евгения Гуцул, занимавшая эту должность, приговорена к семи годам лишения свободы.
Парламент автономии дважды пытался решить вопрос с назначением выборов нового руководителя, но не удавалось из-за отсутствия кворума. В ходе сегодняшнего голосования 11 из 20 депутатов проголосовали за признание этой должности вакантной.
В начале августа молдавский суд приговорил госпожу Гуцул к семи годам лишения свободы. Суд постановил, что она систематически получала в России деньги для финансирования партии «Шор». Политик отвергла все обвинения. Апелляционная палата оставила обвинительный приговор в силе.
В начале августа 2025 года молдавский суд приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор», а ее защита подала жалобы в Европейский суд по правам человека в связи с ее содержанием под стражей. 28 мая 2026 года Апелляционная палата Кишинева вынесет вердикт по делу Евгении Гуцул, приговор которой был оспорен адвокатами.
Народное собрание Гагаузии 6 августа 2025 года приняло резолюцию в защиту Евгении Гуцул, назвав приговор незаконным и призвав к массовым протестам, а также к обращению в международные правозащитные организации с просьбой направить наблюдательные миссии. 2 июня 2026 года исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии Николай Орманжи подал в отставку после того, как депутаты не смогли договориться об условиях проведения выборов в автономии.