Башкирия опустилась на 50-е место в стране по доле работников с высокой зарплатой

В этом году Башкирия заняла 50-е место среди регионов России по доле работников с высокой зарплатой, сообщает РИА Рейтинг. В республике 20,8% работников получают зарплату выше средней и 3,2 — зарплату выше двух средних по стране. В 2025 году регион находился на 37–м месте в соответствующем рейтинге. Зарплату выше средней по стране год назад получали 23,4% работников, а более двух средних — 3,9%.

На первых местах по этому показателю находятся Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля высокооплачиваемых работников составляет 65,8%, Магаданская область (57,2%) и Чукотский автономный округ (56,5%). Последние места занимают Ингушетия (5,8%), Чечня (5,8%) и Кабардино-Балкария (7,9%).

Майя Иванова