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Семь автомобилей Lada пополнят автобазу администрации главы Удмуртии

Автобаза администрации главы и правительства Удмуртии закупит семь легковых автомобилей марки Lada. Копию контракта стоимостью 11,3 млн руб. опубликовали на портале госзакупок 17 августа.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Один седан оценивается в 1,6 млн руб. По характеристикам мощность двигателя — 100-150 лошадиных сил. Предпочтительный цвет — «темные оттенки».

Автомобили поставит официальный дилер Lada в Нижнекамске (ООО «Армада»). Срок поставки — до 55 рабочих дней с момента заключения контракта.