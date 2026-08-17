Семь автомобилей Lada пополнят автобазу администрации главы Удмуртии

Автобаза администрации главы и правительства Удмуртии закупит семь легковых автомобилей марки Lada. Копию контракта стоимостью 11,3 млн руб. опубликовали на портале госзакупок 17 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Один седан оценивается в 1,6 млн руб. По характеристикам мощность двигателя — 100-150 лошадиных сил. Предпочтительный цвет — «темные оттенки».

Автомобили поставит официальный дилер Lada в Нижнекамске (ООО «Армада»). Срок поставки — до 55 рабочих дней с момента заключения контракта.