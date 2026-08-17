Владельцы Samsung и Xiaomi чаще других подключают ускорение мобильного интернета

Российские пользователи становятся более требовательными к скорости передачи данных. С начала лета число подключений опции «5G режим» МегаФона выросло на 10%. Технология позволяет существенно ускорить интернет-соединение и обеспечивает стабильную работу сети даже при пиковых нагрузках, что особенно актуально летом в период активного отдыха и путешествий.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Анализ устройств в сети оператора показывает, что основным драйвером этого роста стали смартфоны Samsung и Xiaomi: именно их владельцы активнее других подключают сервис «5G режим». На устройства этих вендоров приходится более 50% от всех подключений. В топ-10 самых популярных вошли как флагманы, так и бюджетные модели. Безусловным лидером стал Samsung Galaxy S23 Ultra, за ним следуют Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi Note 12. Среди флагманов также востребованы Samsung Galaxy S24 Ultra и S22 Ultra, а в сегменте массового рынка лидируют серии Galaxy A (A32, A54/A55) и Redmi Note (10S, 12, 13).

Наиболее активный запрос на быстрый интернет у жителей Москвы и Московской области. Здесь абоненты чаще используют мобильную сеть для работы, навигации, стриминга и других цифровых сервисов, где требуется стабильность соединения и быстрый отклик.

Вместе с тем, в регионах этим летом фиксируется всплеск интереса к «5G режиму». Республика Мордовия и Ненецкий автономный округ показали самый высокий процент прироста — 73% и 59% соответственно. В пятерку лидеров по темпам роста также вошли Новгородская область с показателем +47%, Карелия (+43%) и Самарская область (+52%).

ПАО «МегаФон»