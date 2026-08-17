Рынок пармезана оказался под угрозой из-за экстремальной жары

Экстремальная жара в Италии этим летом негативно сказывается на производстве и хранении сыров, особенно пармезана. Рынок этого сыра оценивается в €4 млрд. Как пишет Politico, фермерам приходится тратить значительные средства на системы охлаждения в хлевах, в которых находятся коровы, а корма дорожают из-за засухи.

Пармезан является защищенным по месту происхождения наименованием, поэтому коровы, из молока которых он производится, должны в основном питаться местными кормами. Кроме того, в жару коровы дают меньше молока. Politico сообщает, что надои этим летом сократились примерно на 10%.

Axios пишет, что экстремальная жара также бьет по хранилищам пармезана и так называемым сырным банкам — местам, где пармезан выдерживается годами, одновременно выступая как залог по кредитам для производителей. Эксперты отмечают, что как таковой угрозы такому хранению нет, однако оно становится дороже из-за роста цен на электроэнергию и увеличения расходов на охлаждение.

Яна Рождественская