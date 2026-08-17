Рынок пармезана оказался под угрозой из-за экстремальной жары
Экстремальная жара в Италии этим летом негативно сказывается на производстве и хранении сыров, особенно пармезана. Рынок этого сыра оценивается в €4 млрд. Как пишет Politico, фермерам приходится тратить значительные средства на системы охлаждения в хлевах, в которых находятся коровы, а корма дорожают из-за засухи.
Пармезан является защищенным по месту происхождения наименованием, поэтому коровы, из молока которых он производится, должны в основном питаться местными кормами. Кроме того, в жару коровы дают меньше молока. Politico сообщает, что надои этим летом сократились примерно на 10%.
Axios пишет, что экстремальная жара также бьет по хранилищам пармезана и так называемым сырным банкам — местам, где пармезан выдерживается годами, одновременно выступая как залог по кредитам для производителей. Эксперты отмечают, что как таковой угрозы такому хранению нет, однако оно становится дороже из-за роста цен на электроэнергию и увеличения расходов на охлаждение.
В июле 2026 года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщила, что международный индекс цен на продовольствие вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1% в годовом выражении, достигнув самого высокого уровня с января 2023 года. Основными причинами роста стали аномальная жара, волатильность на энергетических рынках и геополитическая напряженность. Отмечается, что цены на зерновые, сахар и растительные масла значительно выросли, тогда как стоимость молочной продукции и мяса снизилась.
Повторяющиеся волны экстремально высокой температуры в Великобритании с мая по конец июля 2026 года нанесли экономике ущерб в 4,4 млрд фунтов стерлингов, причем наибольший ущерб был зафиксирован в июне. Эксперты независимого аналитического центра Verdant прогнозируют, что если аномальная жара будет усиливаться теми же темпами, ежегодный экономический ущерб к 2030 году может превысить 25 млрд фунтов стерлингов, при этом не учитываются расходы на борьбу с лесными пожарами и возросшее потребление электроэнергии. Евросоюз в целом может понести суммарные потери до €800 млрд из-за экстремальных температур, как сообщило издание EUobserver со ссылкой на аналитиков в области климата.
Засуха, охватившая около 38% территории Евросоюза летом 2026 года, привела к дефициту влаги на 14,8% пахотных земель и 14,5% лесных массивов. В июне 2026 года аномальная жара в Европе привела к потере почти 9 млн тонн зерна на сумму более €2 млрд, при этом во Франции потери составили 4,1 млн тонн, а в Венгрии — 2,4 млн тонн.