Жительницу Кизильского округа будут судить за передачу электросамоката дочери

Прокуратура Кизильского округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы села Кизильское. Ее обвиняют в передаче малолетней дочери электросамоката в пользование — вовлечении ее в совершение опасных действий (ч. 1 ст.151.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, мать передала 11-летнему ребенку электросамокат Kugookirin M2+, для управления которым необходимо наличие прав категории М. В мае 2025 года девочка передвигалась на транспортном средстве по улице Советской и не справилась с управлением. Из-за этого она упала и получила закрытый перелом лучевой кости. Электросамокат изъяли.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №1 Кизильского района для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска