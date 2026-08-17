Акции «Евротранса» упали на 5% на новостях о дефолте по облигациям

ПАО «ЕвроТранс» допустило второй полноценный дефолт по купонным выплатам по выпускам биржевых облигаций. Это следует из данных на сайте раскрытия информации. Речь идет о выпуске БО-001Р-08. По нему компания не исполнила обязательства на 77,57 млн руб. Позже компания раскрыла, что выплатила деньги инвесторам частично — 100 тыс. руб. или 0,022 рубля на бумагу. Акции топливного оператора после новостей о дефолте падали на 5,5%, до 31,5 руб. на минимуме.

Дефолт — это полное или частичное неисполнение эмитентом своих долговых обязательств. Если эмитент не выплатил в срок купон или номинал при погашении, биржа фиксирует технический дефолт. Если обязательства не исполнены по истечении следующих десяти дней, для эмитента наступает полноценный дефолт.

«ЕвроТранс» начал регулярно допускать техдефолты с весны 2026 года. Задержка с выплатами касалась как биржевых, так и народных облигаций (выпускаются на платформе «Финуслуги» Московской биржи), а также долговых цифровых финансовых активов. Первый полноценный дефолт компании по облигациям зафиксировали 5 августа. С 6 августа Мосбиржа перевела все 10 выпусков облигаций «ЕвроТранса» в режим торгов для дефолтных эмитентов — «Д». Сейчас, помимо полноценных дефолтов, Мосбиржа фиксирует 14 технических дефолтов по купонным выплатам.