Демонтаж зданий для строительства моста через Каму оценили в 81,3 млн рублей

ГКУ ПК «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на выполнение работ по строительству мостового перехода через Каму. В рамках контракта необходимо выполнить демонтаж зданий и сооружений. Максимальная цена контракта — 81,3 млн руб., следует из информации на сайте госзакупок. Окончание подачи заявок для участия в торгах назначено на 1 сентября.

Согласно опубликованным документам, к 17 ноября подрядчик обязуется разобрать кирпичные здания, деревянные и иные строения, а также металлические конструкции на участках, расположенных в том числе в районе Камской долины. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Напомним, мост планируется построить в рамках концессионного соглашения, общая стоимость проекта в ценах 2024 года оценивалась в 77,5 млрд руб. Согласно ранее озвученным планам, объект будет четырехполосным, с велодорожками и тротуарами. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м. Проект строительства третьего моста через Каму включает возведение самого сооружения, а также строительство ряда объектов: это путепровод тоннельного типа, кольцевые эстакады на съезде с моста,