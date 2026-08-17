Фрунзенский райсуд Саратова опроверг отставку председателя

Пресс-служба Фрунзенского районного суда Саратова 17 августа выступила с официальным опровержением публикации ИА «Взгляд-инфо» об уходе председателя суда Дениса Корбачева в отставку. В заявлении указано, что господин Корбачев заявление об отставке не подавал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Также в суде заявили, что «комплексная проверка деятельности районного суда Верховным судом РФ не проводилась». Таким образом, пресс-служба опровергла оба ключевых тезиса публикации: и сам факт отставки, и связь якобы имевшей место проверки с увольнением председателя.

Ранее в тот же день ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на «источники в судейском сообществе» сообщило, что Денис Корбачев написал заявление об отставке «на фоне самой масштабной за 35 лет комплексной проверки саратовских судов общей юрисдикции», инициированной председателем Верховного суда РФ Игорем Красновым. Издание также утверждало, что Квалификационная коллегия судей Саратовской области 8 мая одобрила переназначение господина Корбачева, однако указ президента якобы подписан не был.

Денис Корбачев возглавляет Фрунзенский районный суд Саратова с 2020 года. До этого занимал пост председателя Красноармейского городского суда. Пресс-служба суда не уточнила, намерена ли она обращаться с претензией к редакции ИА «Взгляд-инфо» в связи с публикацией недостоверных сведений.

Никита Маркелов