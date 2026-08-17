Самарская область стала третьей в ПФО по доле работников с высокой зарплатой

Аналитики Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») составили рейтинг регионов России в доле работников с высокой зарплатой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Анализ проводился на основе данных официальной статистики за 2025 и 2026 годы. Средняя зарплата (без субъектов малого предпринимательства) по стране для каждого субъекта РФ корректировалась на региональный уровень цен.

Согласно опубликованному в понедельник рейтингу, его лидером является Ямало-ненецкий автономный округ, где 65,8% работников имеют зарплату выше средней по стране. При этом 22,3% работников имеют зарплату выше двух средних по стране. На втором месте — Магаданская область (57,2% и 17% соответственно). На третьем месте — Чукотский автономный округ (56,5% и 19,2%). Москва занимает седьмое мест (44,5% и 17,9%). Самарская область находится на 32-м месте (25,0% и 4,0%). Оренбургская — на 39-м месте (23,3% и 3,7%). Ульяновская область занимает 61-е место (18,7% и 3,3%).

При этом по доле работников с зарплатой свыше двух средних по стране Москва занимает уже четвертое место, Самарская область — 36-е, Оренбургская — 39-е место, а Ульяновская переместилась значительно выше — на 44-е место. То есть, и в Москве, и в Ульяновской области доля работников с очень высокой зарплатой непропорционально выше, чем работников с зарплатой выше средней по стране.

Среди регионов ПФО лидером по доле работников с зарплатой выше средней по стране является Татарстан (38,9%), на втором месте — Нижегородская область (27,7%). Самарская область замыкает тройку лидеров ПФО.

Оренбургская область — на пятом месте. Ульяновская область — на 12-м месте из 14 регионов ПФО. Последние места рейтинга по ПФО занимают Мордовия и Кировская область (по 18,6%).

Сергей Титов, Ульяновск