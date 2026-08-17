Мэр Сочи вновь призвал жителей воздержаться от поездок на личном транспорте
Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем канале в Max повторил просьбу к жителям города и отдыхающим по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
На прошлой неделе из-за сложностей с поставками бензина городские власти рекомендовали гражданам использовать личные автомобили только в случае особой необходимости.
Господин Прошунин напомнил, что сейчас завершается высокий курортный сезон, многие отдыхающие уезжают из Сочи на автомобилях. «Важно дать им возможность спокойно отправиться в дорогу. Снижение нагрузки на АЗС позволит ускорить восстановление нормального режима работы и быстрее вернуть топливную ситуацию в городе к стабильной»,— заявил мэр города-курорта.
На платформе Max начал работать чат-бот города Сочи о наличии топлива на автозаправочных станциях, карта заправок публикуется на главной странице сайта администрации города, сообщил Андрей Прошунин. На сочинских АЗС дежурят волонтеры. «Во взаимодействии с топливными компаниями принимаем все необходимые меры для скорейшей стабилизации ситуации»,— пояснил глава Сочи.
В январе 2026 года глава Сочи Андрей Прошунин уже призывал жителей и гостей города отказаться от использования личного транспорта для поездок в Красную Поляну, чтобы не создавать помех дорожным службам и аварийных ситуаций. Тогда он подчеркнул, что оптимальный вариант для таких поездок — автобусы и электрички. В декабре 2025 года Андрей Прошунин заявлял, что в пиковые месяцы летнего сезона гостиницы Сочи были заполнены почти на 89%, а за весь летний сезон с мая по сентябрь курорт посетили около 4,6 млн туристов при средней загрузке отелей более 85%. Также в декабре 2025 года он отмечал, что наиболее острая проблема с растущей загрузкой улично-дорожной сети наблюдается в пик курортного сезона, когда заметно увеличивается поток автотранспорта и пассажиропоток. Для решения этой проблемы в 2025 году перевозчики приобрели 75 автобусов, и еще 65 планировалось закупить в следующем году.