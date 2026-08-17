Мэр Сочи вновь призвал жителей воздержаться от поездок на личном транспорте

Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем канале в Max повторил просьбу к жителям города и отдыхающим по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

На прошлой неделе из-за сложностей с поставками бензина городские власти рекомендовали гражданам использовать личные автомобили только в случае особой необходимости.

Господин Прошунин напомнил, что сейчас завершается высокий курортный сезон, многие отдыхающие уезжают из Сочи на автомобилях. «Важно дать им возможность спокойно отправиться в дорогу. Снижение нагрузки на АЗС позволит ускорить восстановление нормального режима работы и быстрее вернуть топливную ситуацию в городе к стабильной»,— заявил мэр города-курорта.

На платформе Max начал работать чат-бот города Сочи о наличии топлива на автозаправочных станциях, карта заправок публикуется на главной странице сайта администрации города, сообщил Андрей Прошунин. На сочинских АЗС дежурят волонтеры. «Во взаимодействии с топливными компаниями принимаем все необходимые меры для скорейшей стабилизации ситуации»,— пояснил глава Сочи.

Анна Перова, Краснодар