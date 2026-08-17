Премьер Киргизии поручил создать комиссию для выяснения причин блэкаута

Премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев поручил создать комиссию для изучения причин отключений электроэнергии в нескольких регионах республики. В отношении ответственных лиц должны принять меры, подчеркнул премьер.

Адыльбек Касымалиев заявил, что каждое подобное отключение вызывает социальные волнения и наносит ущерб бизнесу. «Это совершенно недопустимо в период активной подготовки к осенне-зимнему сезону»,— сказал премьер.

За последние шесть месяцев в Киргизии зафиксировано 26 аварийных отключений высоковольтных линий. Причины — нарушения правил эксплуатации оборудования и мер безопасности, ненадлежащее техническое состояние оборудования, а также перебои и повреждения ЛЭП по вине организаций-исполнителей. 17 июля в стране произошел масштабный блэкаут: свет пропал в Бишкеке и нескольких областях примерно на полтора часа.

Лусине Баласян