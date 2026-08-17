Politico: в Германии думают отменить запрет на оскорбление политиков

Представители различных германских партий поддерживают идею о пересмотре закона, запрещающего оскорблять политиков. Об этом написало издание Politico, пообщавшееся с представителями политических сил.

К возможному пересмотру закона политиков подтолкнули громкие уголовные дела в отношении людей, назвавших канцлера Фридриха Мерца «Пиноккио» или «лжецом Фрицем».

Закон действует с 1951 года, однако в 2021-м правительство канцлера Ангелы Меркель ужесточило его, мотивируя это необходимостью бороться с крайне правым экстремизмом. Теперь по этому закону за оскорбление политиков грозит до трех лет лишения свободы или штраф.

Politico отмечает, что, хотя партии согласны, что закон нужно изменить, они не сходятся в том, как и когда это нужно сделать. Крайне левая партия Die Linke и крайне правая «Альтернатива для Германии» требуют отмены закона, однако их законопроекты об этом ранее были отклонены Бундестагом. Христианско-демократический союз (ХДС), в который входит и господин Мерц, Социал-демократическая партия Германии и Партия зеленых выступают за его пересмотр, но пока не готовят собственные законопроекты.

Представитель ХДС, министр юстиции земли Баден-Вюртемберг Мориц Оппельт, отметил, что закон создавался для защиты политиков на местном уровне, а «политики высшего уровня… должны уметь выдерживать жесткую критику». Депутат от Die Linke Люк Хосс, требуя отменить закон, заявил, что «такие политики, как Фридрих Мерц, сами постоянно оскорбляют простых людей, называя их ленивыми или симулянтами».

Яна Рождественская