Клубный дом «905»: как «Крайс» сохраняет качество от рендера до выдачи ключей

Дом органично вписан в окружение за счет переменной этажности 7–9 этажей, здание рассчитано всего на 45 квартир. Застройщик делает акцент на сохранении эстетики проекта от визуализации до реализации — подход, который, по мнению участников рынка, становится всё более востребованным.

Фото: СЗ Биатин

Сегодня покупатели всё чаще сталкиваются с расхождением между красивыми рендерами и итоговым обликом новостроек: в погоне за экономией застройщики нередко упрощают материалы и корректируют концепцию уже в ходе строительства. В случае с «905» такой сценарий исключён: фасады, оригинальное остекление и малые архитектурные формы запроектированы на старте, и на финальном этапе строительства все задуманное реализовано.

Директор ГК «Крайс» Дмитрий Дидик подчеркивает: «Клубный дом "905" — это наш принципиальный ответ на запрос рынка на честность и качество: мы не меняем концепцию в процессе, реализуем дополняя и улучшая».

Как рассказали в компании, сквозное проектирование и работа с проверенным пулом поставщиков и подрядчиков позволяют контролировать каждый этап — от чертежей до финальных отделочных работ. Для покупателя это означает уверенность в том, что дом, в котором они купили квартиру на этапе строительства, будет реализован, как на презентационных изображениях, а заявленная концепция не потеряет своей целостности. Особое внимание уделено деталям: от фактуры облицовочных материалов до пропорций архитектурных элементов — всё выверено, чтобы сохранить премиальный характер объекта.

Клубный дом «905» — это уединенное пространство в самом центре города. Для 45 квартир площадью от 53,5 до 168,9 кв. м разработаны 20 планировочных решений. На этажах расположены от трех до четырех квартир, восьмой и девятый этажи занимают два двухуровневых пентхауса со вторым светом. На первом этаже расположены шесть нежилых помещений с высотой потолков более 4 м. В подземном паркинге 42 машиноместа, келлеры, мото-места. У дома проходная входная группа с зоной консьержа, гостевым санузлом и лапомойкой для четвероногих друзей, закрытое дворовое пространство обустроено беседками, детскими игровыми зонами, уличным кинотеатром.

В 2026 году экспертами федерального уровня Клубный дом «905» по своим потребительским характеристикам был признан лучшим в Воронежской области.

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