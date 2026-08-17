Ак Барс Банк предлагает предпринимателям Татарстана специальные условия на торговый эквайринг

Для компаний и ИП республики до 31 декабря 2026 года действуют специальные тарифы на торговый эквайринг, позволяющие подключить услугу на выгодных условиях и снизить расходы на приём безналичных платежей.

Комиссия составляет от 1,20%* — ставка зависит от вида деятельности, уже включает НДС и не содержит скрытых платежей. Размер комиссии не привязан к ежемесячному обороту, что особенно удобно для бизнеса с сезонной или неравномерной выручкой.

Для торговых точек с оборотом до 150 тысяч рублей в месяц предусмотрена фиксированная плата за обслуживание терминала — всего 1 000 рублей в месяц.

Участвовать в акции могут организации всех видов деятельности: автосервисы и заправки, супермаркеты и рестораны, магазины одежды и товаров для дома, турагентства и другие.

Специальные условия доступны как новым клиентам банка, так и действующим — при условии, что за последние полгода у них не было договора эквайринга с банком.

Чтобы подключить услугу, новым клиентам необходимо открыть расчётный счёт в Ак Барс Банке и подать заявку на торговый эквайринг. Действующим клиентам достаточно оставить заявку на подключение услуги.

Подробные условия акции и тарифы эквайринга доступны по ссылке.

* Комиссия 1,20% доступна в категории «Фастфуд» (ставка указана с учётом НДС)

ПАО «АК БАРС» БАНК, ОГРН 1021600000124