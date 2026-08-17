В Башкирии ожидаются грозы, туман и порывистый ветер

18 августа в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью по всей республике, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы, сообщает Башгидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Подует западный ветер, 5-10 м/с, во время грозы его порывы достигнут 16 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +6… +11°, днем поднимется до +18…+23°, на юго-востоке — до +28°.

На дорогах ночью и утром местами ляжет туман, видимость в котором составит 500 м и менее.

В Уфе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью по всему городу, днем местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается гроза, ночью и утром — туман. Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе могут быть порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +8…+10°, днем повысится до +21…+23°.

Майя Иванова