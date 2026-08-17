Жительница Челябинской области пойдет под суд за мошенничество с соцпособиями

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении местной жительницы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По версии следственных органов, в 2021 году женщина зарегистрировала в ЗАГСе рождение третьего ребенка, предоставив ложные сведения о родах вне медицинской организации. Так она получила свидетельство о рождении, которое затем предоставила в органы социальной защиты населения и отделение СФР по Свердловской области.

С 2021 по 2024 год, используя поддельные документы, она получала выплаты, связанные с рождением третьего ребенка, ежемесячные и единовременные детские пособия, а также кредит на сумму 450 тыс. рублей, которым воспользовалась, чтобы погасить задолженность по ипотечному договору.

В результате ее действий бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере около 1,4 млн рублей.

В ходе следствия наложен арест на жилой дом и два земельных участка, принадлежащих обвиняемой.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска.

Алиса Дубинец