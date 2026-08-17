Нижегородские приставы взыскали 0,6 млн рублей зарплаты за работу в Иране

Судебные приставы помогли жителю Нижегородской области взыскать задолженность по зарплате за работу стропальщиком в Иране. Вместе с компенсацией морального вреда всего взыскано 590 тыс. руб., сообщили в региональном ГУ ФССП.

Ранее нижегородец выиграл судебный спор с бывшим работодателем, название которого ГУ ФССП не приводит. Из-за несвоевременного исполнения решения суда работодателю начислили еще 70 тыс. руб. исполнительского сбора, но организация продолжила игнорировать требования. В итоге деньги со счетов компании взыскали принудительно.

Галина Шамберина