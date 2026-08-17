В Уфе возбудили уголовное дело из-за ножевых ранений детей

В Уфе возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух несовершеннолетних в Кировском районе города, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предварительная версия гласит, что в отсутствие взрослых между двумя подростками произошел конфликт, одна из участниц которого ударила ножом сверстницу и ее сестренку. Нападавшую позже задержала полиция. Следствие настаивает на ее аресте.

Пострадавшие госпитализированы и прооперированы. Одна из раненых находится в крайне тяжелом, вторая — в тяжелом стабильном состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Идэль Гумеров