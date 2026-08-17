Мэр Новороссийска оценил ситуацию с топливом в городе как напряженную
Глава Новороссийска Андрей Кравченко признал, что городским властям пока не удается снять напряженность на топливном рынке. Об этом мэр сообщил на своей странице в Max. Бензин в Новороссийске отпускают 28 АЗС, при этом мэр города считает, что для стабилизации ситуации необходимо увеличить поставки топлива, в том числе за счет поддержки федерального центра.
На десяти крупных автозаправочных станциях Новороссийска для поддержания порядка дежурят волонтеры и казачьи патрули, количество дружинников в ближайшее время будет увеличено, сообщает градоначальник. Для обеспечения бесперебойной работы коммунальных и экстренных служб, а также предприятий, задействованных в жизнеобеспечении города, выделены две автозаправочные станции. На них обслуживают спецтранспорт и юридических лиц по топливным картам.
Вице-премьер Александр Новак 5 августа 2026 года провел совещание по ситуации на топливном рынке, где обсуждалось снабжение регионов топливом и ценообразование, а также обеспечение бесперебойных поставок нефтепродуктов. На этом совещании вице-премьер Новак отметил, что проблемы с топливом сохраняются в регионах, где преобладают независимые АЗС. Он заверил, что независимые заправки постепенно будут обеспечены нефтепродуктами вертикально интегрированными нефтяными компаниями.
Дефицит топлива в России фиксируется с мая 2026 года, одной из причин которого Александр Новак назвал удары Вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Для стабилизации ситуации власти временно запретили экспорт нефтепродуктов и увеличили загрузку действующих НПЗ.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко регулярно использует свой Telegram-канал для информирования жителей, в том числе о чрезвычайных ситуациях, таких как отмена ракетной опасности 10 февраля 2026 года или предупреждения об угрозе применения безэкипажных катеров в августе 2025 года. Через свой Telegram-канал Андрей Кравченко также сообщал о проблемах с горящим мусорным полигоном в декабре 2025 года и о дежурствах по ликвидации гололеда в январе 2026 года.