Составлено ИИ-Ассистентъ

Вице-премьер Александр Новак 5 августа 2026 года провел совещание по ситуации на топливном рынке, где обсуждалось снабжение регионов топливом и ценообразование, а также обеспечение бесперебойных поставок нефтепродуктов. На этом совещании вице-премьер Новак отметил, что проблемы с топливом сохраняются в регионах, где преобладают независимые АЗС. Он заверил, что независимые заправки постепенно будут обеспечены нефтепродуктами вертикально интегрированными нефтяными компаниями.

Дефицит топлива в России фиксируется с мая 2026 года, одной из причин которого Александр Новак назвал удары Вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Для стабилизации ситуации власти временно запретили экспорт нефтепродуктов и увеличили загрузку действующих НПЗ.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко регулярно использует свой Telegram-канал для информирования жителей, в том числе о чрезвычайных ситуациях, таких как отмена ракетной опасности 10 февраля 2026 года или предупреждения об угрозе применения безэкипажных катеров в августе 2025 года. Через свой Telegram-канал Андрей Кравченко также сообщал о проблемах с горящим мусорным полигоном в декабре 2025 года и о дежурствах по ликвидации гололеда в январе 2026 года.