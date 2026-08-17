Прокуратура Саратовской области отменила 8,5 тыс. отказов в возбуждении дел

Прокуратура Саратовской области подвела итоги надзорной деятельности за первое полугодие 2026 года: восстановлены права потерпевших по десяткам резонансных уголовных дел. В суд переданы материалы о хищениях на сумму более 2 млрд руб., незаконной миграции и бездействии чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Саратовской области отчиталась о надзоре за первое полугодие 2026 года

Фото: прокуратура Саратовской области Прокуратура Саратовской области отчиталась о надзоре за первое полугодие 2026 года

Фото: прокуратура Саратовской области

За шесть месяцев 2026 года надзорные органы Саратовской области выявили 28,8 тыс. нарушений при регистрации сообщений о преступлениях. Отменено 8,5 тыс. необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел, после дополнительного рассмотрения возбуждено почти 2 тыс. дел. На учет поставлено 1,6 тыс. ранее неучтенных преступлений.

В ходе расследований потерпевшим возвращены имущество и деньги на сумму более 460 млн руб. С учетом арестов имущества и других мер охвачено 82,9% установленного ущерба. В числе резонансных — дело о хищении 147 млн руб. у 102 владельцев автомобилей, которые не получили деньги за проданные через автосалоны машины. Похищенное имущество на 68 млн руб. изъято, имущество обвиняемых арестовано, дело передано в суд.

В суд также направлены дело на 252 эпизода о преступном сообществе, организовавшем незаконное пребывание в России 1,3 тыс. иностранцев, и дело о хищениях при реконструкции саратовских трамвайных путей. Подрядчику, по версии следствия, необоснованно перечислено 68 млн руб., а дополнительные расходы на корректировку документации превысили 2 млрд руб. Кроме того, суд рассмотрит дело о сети вебкам-студий, работавших под видом модельных агентств (23 обвиняемых).

Значимое дело касается бывших региональных чиновников, которые, как полагает следствие, не обеспечили строительство школ и детсадов в новых микрорайонах Саратова, предоставили семье с детьми непригодное жилье и затягивали признание аварийными 63 многоквартирных домов. Уголовное дело направлено в суд.

Марина Окорокова