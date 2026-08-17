Объем финансирования дорожной деятельности в Самарской области составляет 8,1 млрд рублей

В 2026 году объем финансирования дорожной деятельности в Самарской области составляет 8,1 млрд руб. Об этом рассказал врио министра транспорта региона Сергей Неретин во время стратегической сессии по модернизации транспортной инфраструктуры Самарской области до 2036 года, прошедшей в Сызрани, сообщает региональный минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

На территории Самарской области планируется ввести 140,58 км дорог и отремонтировать 17 мостов. К 2030 году доля региональных дорог в нормативном состоянии должна достичь 60%, в Самарско-Тольяттинской агломерации — 85%.

В этом году Самара получила 31 трамвай, Сызрань — 13 автобусов. До 2029 года правительство планирует ежегодно закупать около 200 единиц. На модель «нетто-контрактов» (модель пассажирских перевозок, при которой перевозчик сам собирает плату с пассажиров) направлено 2,99 млрд руб. Планируется ввести в регионе единый проездной.

Руфия Кутляева