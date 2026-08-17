Производство автокомпонентов запустят в ТОР «Саров»

Компания «Саровский сервисный центр» стала новым резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Саров» в Нижегородской области. На преференциальной территории компания запустит высокотехнологичное производство автокомпонентов, сообщили в АО «Атом-ТОР» — управляющей компании территорий опережающего развития в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Предприятие будет выпускать корпусные, подвижные и стационарные узлы для автомобильной, строительной и сельскохозяйственной техники, отмечается в сообщении. Также «Саровский сервисный центр» займется ремонтом и восстановлением изношенных деталей, будет собирать и отлаживать заменяемые компоненты.

Генеральный директор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин напомнил, что в ЗАТО сложно оперативно ремонтировать технику и быстро восстанавливать детали на месте. «Новое производство планирует закрыть эту потребность», — добавил господин Пегин.

Сейчас в ТОР «Саров» зарегистрированы девять резидентов.

Владимир Зубарев