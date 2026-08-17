Мошенники под видом инвестплатформы похитили у жительницы Ульяновска 1 млн рублей

Полиция Ульяновской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного неизвестными лицами под видом инвестиционной интернет-платформы (ч.4 ст. 150 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Накануне, в воскресенье, в дежурную часть отдела полиции Ленинского района Ульяновска обратилась 47-летняя местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. Выяснилось, что 3 июня женщина нашла в интернете информацию о возможности получения дохода за счет инвестирования денежных средств в деятельность биржевой платформы, занимающейся торговлей криптовалютой. Не догадываясь, что это мошеннический ресурс, женщина зарегистрировалась на нем, после чего с ней связался мошенник, представившийся биржевым брокером, предложил внести первоначальный взнос. Увидев на обманном ресурсе, что после внесения взноса доходы стали быстро расти, женщина согласилась с предложениями лжеброкера и положила на псевдоинвестиционный счет все свои сбережения, а затем и средства, взятые в кредит. Всего — 1,046 млн руб., из которых 750 тыс. руб. — заемные средства.

Когда женщина предприняла попытку снять со счета полученный «доход», интернет-платформа потребовала пройти верификацию личности и заплатить комиссию за перевод денежных средств. После отказа выполнять новые требования аккаунт потерпевшей был заблокирован, а злоумышленник прекратил отвечать на звонки и сообщения.

Андрей Васильев, Ульяновск